Appendino si dimette da vice M5S spiazzato gelo di Conte

Chiara Appendino, uno dei cinque vicepresidenti del Movimento 5 Stelle, ha lasciato ieri la sua carica. L’ex sindaca di Torino qualche giorno fa, all’indomani dei risultati delle regionali toscane, aveva . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Appendino si dimette da vice. M5S spiazzato, gelo di Conte

Leggi anche questi approfondimenti

Chiara Appendino conferma: si dimette dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 stelle. Aveva chiesto un cambio di passo nella strategia politica delle alleanze con il Partito Democratico - facebook.com Vai su Facebook

#Appendino si dimette da vice presidente del fu #m5s in sottintesa polemica con quel #conte che ha sfrattato il fondatore e preso il controllo dell'ex movimento portandolo ad ulteriore declino. Fino a ieri, tuttavia, ne ripeteva gli assurdi slogan o ricordo male? - X Vai su X

Appendino si dimette da vice presidente del Movimento 5 Stelle: ora si apre una faglia - La prossima settimana la votazione sul nuovo mandato di Conte ... msn.com scrive

Chiara Appendino si è dimessa da vice presidente del M5S - Chiara Appendino si dimette da vice presidente M5S, mentre Giuseppe Conte conferma la rielezione, creando tensioni interne nel Movimento. Si legge su blitzquotidiano.it

M5S, mossa di Appendino: «Lascio la vicepresidenza». E lancia la sua sfida a Conte - LA GIORNATA ROMA Che l’aria sia quella di una resa dei conti, basta la durata della videocall su Zoom a testimoniarlo: quasi sette ore di confronto intervallate, qua e là, ... Lo riporta ilmessaggero.it