Di certo ci sono tre aspetti che emergono dalle dimissioni da vicepresidente formalizzate ieri dall’ex sindaca di Torino e deputata Chiara Appendino di fronte al Consiglio nazionale per denunciare i "deludenti" risultati elettorali" e rimproverare lo smarrimento di "identità e direzione politica" dei 5 Stelle. Primo: che Giuseppe Conte rimane blindato alla guida del Movimento. Secondo: che almeno per il momento l’ex vicepresidente dissidente non intende né sarebbe in grado di ordire alcuna trama né fronda per dare l’assalto alla leadership e all’alleanza col Pd, rispetto cui rivendica semmai maggiore autonomia e radicalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Appendino rompe con Conte: "Il Movimento abbia le mani libere"