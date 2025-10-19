Appartamento in fiamme in pieno centro città caos e paura | cosa succede

Gli incendi domestici rappresentano ancora una delle principali emergenze urbane, capaci di mettere a rischio vite e causare danni ingenti alle abitazioni. Anche una piccola distrazione può trasformarsi in un evento critico, e spesso il fumo rappresenta un pericolo maggiore delle fiamme stesse. La prontezza nei soccorsi e la rapidità di evacuazione sono determinanti per ridurre conseguenze gravi. Ogni anno numerose persone riportano ferite o intossicazioni causate dal fumo e dalle sostanze tossiche sprigionate durante gli incendi. La sensibilizzazione alla sicurezza, il corretto funzionamento degli impianti elettrici e la presenza di estintori domestici possono fare la differenza tra un episodio controllabile e una tragedia.

