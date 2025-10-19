Aperte le ricerche per quattro nuove assunzioni al Comune | come candidarsi
C’è tempo fino al 17 novembre per candidarsi alle selezioni pubbliche promosse dal Comune di Ravenna per le assunzioni a tempo indeterminato di due “Istruttori (operatori culturali)” e di due “Istruttori direttivi amministrativi contabili”.Le modalità di iscrizione e partecipazione e i requisiti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
