Anziano in difficoltà L’aiuto dei carabinieri

Entra e si mette a sedere. Si aiuta con il bastone, racconterà poi di avere 94 anni suonati l’anziano che arriva da un paese della cintura periferica del capoluogo, guidando l’auto. A metà mattina entra a La Nazione per raccontare la sua storia che tratteggia come costellata di disagi e di traversie, ma anche ricca di esperienze. E’ gentile ma fermo nel suo proposito. La mente ancora lucida, ogni tanto però si commuove. Parla con tutti, come se fosse entrato in una famiglia, in fondo la redazione è proprio così. La porta sempre aperta per chi ha necessità di far sentire la propria voce. Non è facile aiutarlo, però. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziano in difficoltà. L’aiuto dei carabinieri

