Tempo di lettura: 2 minuti “Una tragedia che ci ha colti tutti di sorpresa. La notizia, che mai avrei voluto apprendere, mi è giunta con una telefonata di un amico e mi ha profondamente sconvolto. Antonio era un ragazzo brillante, intelligente, ricco di qualità, innamorato del nostro Castello e della nostra piazza, dove ci siamo incontrati tante volte durante l’estate appena trascorsa. Un abbraccio sincero alla sua famiglia e una preghiera per lui, da parte di tutta la nostra comunità”. Con queste parole il sindaco di Montefredane ricorda Antonio Tozz a, 27enne che per cause in via di accertamento, ma molto probabilmente si è trattato di un gesto volontario, ieri ha perso la vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Antonio Tozza, vita spezzata a 27 anni: l’incredulità e il dolore