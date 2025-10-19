Anticipo Serie A Como-Juventus 2-0

14.30 Uno splendido Como batte 2-0 la Juve al Sinigaglia infliggendo ai bianconeri la prima sconfitta stagionale. Pronti-via e i lariani passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner che porta al cross di Nico Paz per il tocco vincente di Kempf (4'). I bianconeri ci provano, soprattutto con tiri dalla distanza. Nella ripresa Como vicino al raddoppio,ma Caqueret manca da due passi manca il tap-in dopo la respinta di Di Gregorio su Vojvoda. Il 2-0 lo firma con un gioiello Nico Paz (79').Punizione Vlahovic, para Butez. Regge il 2-0. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

