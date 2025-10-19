Anticipazioni Verissimo del 19 ottobre il ricordo di Eleonora Giorgi

La nuova puntata di Verissimo, in onda sabato 19 ottobre su Canale 5, si preannuncia ricchissima di ospiti. Silvia Toffanin accoglierà in studio ospiti diverse storie, ma uniti da un filo comune: il coraggio con cui si affronta la vita, le sue difficoltà e le sue inevitabili trasformazioni. Verissimo, le anticipazioni del 19 ottobre. Tra i momenti più attesi, l’intervista a Sonia Bruganelli, che si prepara a debuttare in una veste inedita. L’ex opinionista e produttrice, infatti, il 21 ottobre uscirà con il suo primo libro autobiografico, dal titolo Solo quello che rimane. Un racconto nuovo, in cui Bruganelli si mette a nudo, affrontando con sincerità la sua storia personale e professionale, le fragilità, i fallimenti e la forza di ricominciare anche quando sembra essere tutto perduto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 19 ottobre, il ricordo di Eleonora Giorgi

Approfondisci con queste news

Claudio Sterpin a #Verissimo. Ecco gli ospiti del weekend Da Silvia Toffanin anche Feyyaz Duman, ovvero Arif de La Forza di una Donna. Ecco le anticipazioni del 18 e 19 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, ospiti e anticipazioni del weekend: 18 e 19 ottobre su Canale5 #Verissimo #anticipazioni #blogsocialtv https://blogsocialtv.com/verissimo-ospiti-e-anticipazioni-del-weekend-18-e-19-ottobre-su-canale-5/… via @BlogSocialTv1 - X Vai su X

Anticipazioni Verissimo del 19 ottobre, il ricordo di Eleonora Giorgi - Silvia Toffanin conduce la nuova puntata di Verissimo in onda domenica 19 ottobre. Come scrive dilei.it

Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 18 e Domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5 - Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5. Scrive msn.com

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 - Torna il doppio appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5: ospiti ed interviste di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2025. Come scrive superguidatv.it