Anticipazioni Domenica In del 19 ottobre ospiti Marcella Bella ed Edoardo Leo
Domenica 19 ottobre torna Domenica In, il programma condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari. Anche in questo nuovo appuntamento la trasmissione, in onda dalle 14.00 alle 17.10 sarà ricca di ospiti e momenti emozionanti. Domenica In, gli ospiti di Mara Venier. La quinta puntata di Domenica In dunque sarà ricca di ospiti importanti, ma anche approfondimenti, momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel salotto di Mara Venier arriverà Marcella Bella, cantante e concorrente di Ballando con le Stelle, accompagnata da Chiquito, ballerino con cui gareggia nello show di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tutte le anticipazioni sulla domenica di basket delle pratesi in serie C - facebook.com Vai su Facebook
#Amici25: Irama sarà giudice e ospite musicale Con lui, anche Chiamamifaro con “Foglie”. Tutte le anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre - X Vai su X
Domenica In, le anticipazioni del 19 ottobre: tra gli ospiti della Venier anche Carmine Recano - 10, torna su Rai1 l’appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in ... Lo riporta msn.com
Amici 25 anticipazioni puntata 19 ottobre news, spoiler e ospiti - Oggi pomeriggio, giovedì 16 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 ottobre. Scrive novella2000.it
Amici, le anticipazioni del 19 ottobre: torna la mitica Anbeta e Irama emoziona col nuovo singolo - ma anche l’emozionante performance di Irama col nuovo singolo: le anticipazioni di Amici del 19 ottobre. Segnala dilei.it