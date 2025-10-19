anticipazioni domenica in del 19 ottobre ospiti marcella bella ed edoardo leo

Domenica 19 ottobre torna Domenica In, il programma condotto da Mara Venier insieme a Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari. Anche in questo nuovo appuntamento la trasmissione, in onda dalle 14.00 alle 17.10 sarà ricca di ospiti e momenti emozionanti. Domenica In, gli ospiti di Mara Venier. La quinta puntata di Domenica In dunque sarà ricca di ospiti importanti, ma anche approfondimenti, momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel salotto di Mara Venier arriverà Marcella Bella, cantante e concorrente di Ballando con le Stelle, accompagnata da Chiquito, ballerino con cui gareggia nello show di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Dilei.it

