Anteprima mondiale e Stella della Mole | Vanessa Redgrave al Torino Film Festival

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 43° Torino Film Festival (21-29 novembre 2025) si prepara ad accogliere una vera e propria leggenda del cinema e del teatro internazionale: Dame Vanessa Redgrave. L'attrice pluripremiata sarà la grande protagonista della rassegna, dove presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

anteprima mondiale stella moleTorino 2025: Vanessa Redgrave al Festival con il nuovo film, riceverà la Stella della Mole - L'attrice 88enne presenterà la sua ultima fatica alla 43esima edizione del festival di Torino, dove per l'occasione riceverà il prestigioso riconoscimento alla carriera ... Riporta movieplayer.it

anteprima mondiale stella moleTff, Vanessa Redgrave con anteprima mondiale di 'The Estate' - L'attrice presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film che la vede protagonista, The Estate, e riceverà la Stella della Mole per il suo contributo all'arte cinematografica. Si legge su msn.com

Vanessa Redgrave al Torino Film Festival 2025: la Stella della Mole alla leggenda del cinema - Vanessa Redgrave ospite del Torino Film Festival 2025: riceverà la Stella della Mole e presenterà il film The Estate insieme a Franco Nero ... Segnala mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Anteprima Mondiale Stella Mole