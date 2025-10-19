Anteprima mondiale e Stella della Mole | Vanessa Redgrave al Torino Film Festival
Il 43° Torino Film Festival (21-29 novembre 2025) si prepara ad accogliere una vera e propria leggenda del cinema e del teatro internazionale: Dame Vanessa Redgrave. L'attrice pluripremiata sarà la grande protagonista della rassegna, dove presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sacs Tecnorib ha svelato in anteprima mondiale lo Strider 13 KNT x SACS, frutto di una raffinata collaborazione con Kiton. . . #MondoBarcaMarket #Strider13KNT #SpecialeSaloni2025 Sacs Marine,Kiton Vai su Facebook
Job Film Days, anteprima mondiale di “How to Talk to Lydia” https://iltorinese.it/2025/09/30/job-film-days-anteprima-mondiale-di-how-to-talk-to-lydia/… #torino - X Vai su X
Torino 2025: Vanessa Redgrave al Festival con il nuovo film, riceverà la Stella della Mole - L'attrice 88enne presenterà la sua ultima fatica alla 43esima edizione del festival di Torino, dove per l'occasione riceverà il prestigioso riconoscimento alla carriera ... Riporta movieplayer.it
Tff, Vanessa Redgrave con anteprima mondiale di 'The Estate' - L'attrice presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo film che la vede protagonista, The Estate, e riceverà la Stella della Mole per il suo contributo all'arte cinematografica. Si legge su msn.com
Vanessa Redgrave al Torino Film Festival 2025: la Stella della Mole alla leggenda del cinema - Vanessa Redgrave ospite del Torino Film Festival 2025: riceverà la Stella della Mole e presenterà il film The Estate insieme a Franco Nero ... Segnala mentelocale.it