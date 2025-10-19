Angelo e il ristorante che a Firenze mette a tavola premi Nobel e cantanti | la rinascita dopo la bomba

Firenze, 19 ottobre 2025 – Se oggi l’Antico Fattore — la storica trattoria di via Lambertesca, nel cuore di Firenze — compie 160 anni, è grazie a un uomo che ha saputo rimettere insieme i pezzi della memoria e ridare vita a un luogo che sembrava destinato all’oblio. Si chiama Angelo Lucia, oggi ha 71 anni, e da quando ne aveva 14 respira il profumo della cucina come fosse casa. Un’infanzia trascorsa tra i fornelli, da apprendista silenzioso e curioso, pronto a imparare da chiunque potesse insegnargli il mestiere. Poi, la grande ambizione: aprire un suo ristorante. E ci riesce, prima in via Nazionale, poi, nel 1996, in uno dei momenti più delicati per il cuore di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

