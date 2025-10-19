Angelina Jolie incanta il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma 2025

Insieme a Alice Winocour, Louis Garrel e Anyier Anei, regista e interpreti di Couture, Angelina Jolie  è stata la protagonista del sabato sera della Festa del Cinema di Roma. L’attrice ha sfilato nella cavea dell’Auditorium per la gioia dei fan, accorsi numerosi e alcuni in attesa sin dalla mattina del giorno stesso. 1 di 19 Angelina Jolie sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Angelina Jolie sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Louis Garrel sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Louis Garrel sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Louis Garrel sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Angelina Jolie sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Angelina Jolie sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Angelina Jolie sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Angelina Jolie sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Angelina Jolie sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Angelina Jolie sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Anyier Anei sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Anyier Anei sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Anyier Anei sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Anyier Anei sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Anyier Anei sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Alice Winocour e Anyier Anei sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Alice Winocour sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone Louis Garrel sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone La nostra recensione di Couture. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

