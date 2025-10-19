Angelina Jolie divina Gerini e Pandolfi stupende sul red carpet Le pagelle della quarta giornata

Una serata di dee sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica. Quella di sabato 18 ottobre è stata una giornata importante per la 20esima Festa del Cinema di Roma. Angelina Jolie, star più attesa di questa edizione, ha fatto il suo arrivo sul tappeto rosso, ma ci sono state anche tante star. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Angelina Jolie, regina del red carpet. L'incontro con i fan: "Adoro stare a Roma e connettermi con le persone" https://ift.tt/JP1NOlu - X Vai su X

Angelina Jolie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma - facebook.com Vai su Facebook

Angelina Jolie divina. Gerini e Pandolfi stupende sul red carpet. Le pagelle della quarta giornata - Entrambi molto casual sono arrivati sul red carpet per celebrare i 10 anni di “Non essere cattivo”. Segnala romatoday.it

Angelina Jolie è la Divina a Venezia: «Con Maria Callas condivido la vulnerabilità» - Elegante e gentile, la diva di Hollywood è eroina tragica, che a tratti commuove, nel film Maria in concorso al Lido. Riporta panorama.it

Jolie e Blanchett, le divine illuminano Venezia - Due star di Hollywood Angelina Jolie e Cate Blanchett illuminano il Lido di eleganza e bellezza e sul red carpet c'è il delirio di folla e fotografi. Lo riporta ansa.it