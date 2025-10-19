Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma | Il cancro ti cambia ma non ti toglie la femminilità Il mondo deve chiedersi perché non protegge Gaza il Sudan i rifugiati

Sul red carpet di Couture, il film di Alice Winocour presentato alla Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie parla di forza femminile, malattia e impegno umanitario: «Essere coraggiose è la cosa più femminile che esista». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Angelina Jolie alla Festa del Cinema di Roma: «Il cancro ti cambia, ma non ti toglie la femminilità. Il mondo deve chiedersi perché non protegge Gaza, il Sudan, i rifugiati»

