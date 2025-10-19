Angela Taccia | Lovati rinviava le riunioni per la tv
Cambio al vertice della difesa di Andrea Sempio, indagato nella riapertura del caso Garlasco. L’avvocata Angela Taccia ha assunto un ruolo di primissimo piano dopo la revoca del mandato allo storico avvocato Massimo Lovati. La nuova fase difensiva è definita da Taccia come una "guerra legale", in attesa della desecretazione degli atti. Durante un incontro organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica, Taccia sottolinea la serenità di Sempio: "È veramente tutto una suspense. Andrea, comunque, è abbastanza tranquillo. Si fida molto di me sia per i vent'anni di amicizia, sia perché mi conosce come professionista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo la revoca del mandato all'avvocato Lovati, Andrea Sempio affida la sua difesa all'avvocato reggiano. Cataliotti lavorerà al fianco della collega Angela Taccia Vai su Facebook
"Il cliente ha sempre ragione" in diretta a #Mattino5 L'avvocato Lovati commenta la posizione dell'avvocato Angela Taccia - X Vai su X
Garlasco, l'avvocato Angela Taccia attacca Lovati: «Aveva altre priorità, rinviava le riunioni per le trasmissioni televisive» - Si fida molto di me sia per i vent'anni di amicizia, ... Secondo msn.com
Angela Taccia attacca Lovati: «Aveva altre priorità, rinviava le riunioni per le trasmissioni televisive» - Si fida molto di me sia per i vent'anni di amicizia, sia perché mi conosce ... Lo riporta msn.com
Garlasco, Angela Taccia parla di Massimo Lovati: "Aveva altre priorità, riunioni rinviate per andare in tv" - L'avvocata Angela Taccia, legale di Sempio nel caso Garlasco, parla del collega Massimo Lovati, sostenendo che trascurasse le riunioni per andare in tv ... Riporta virgilio.it