Angela Taccia | Lovati rinviava le riunioni per la tv

Cambio al vertice della difesa di Andrea Sempio, indagato nella riapertura del caso Garlasco. L’avvocata Angela Taccia ha assunto un ruolo di primissimo piano dopo la revoca del mandato allo storico avvocato Massimo Lovati. La nuova fase difensiva è definita da Taccia come una "guerra legale", in attesa della desecretazione degli atti. Durante un incontro organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica, Taccia sottolinea la serenità di Sempio: "È veramente tutto una suspense. Andrea, comunque, è abbastanza tranquillo. Si fida molto di me sia per i vent'anni di amicizia, sia perché mi conosce come professionista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

