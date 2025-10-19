Anemone Daniel Day-Lewis e il figlio Ronan | L' addio alla recitazione? È stato un errore
Ci voleva Ronan Day-Lewis per convincere il premio Oscar Daniel Day-Lewis a tornare su un set: padre e figlio hanno presentato a Roma il film Anemone, in sala il 6 novembre. "Tutto è partito dal desiderio di realizzare qualcosa con Ronan. Abbiamo creato insieme fin da quando era piccolo. L'ho seguito nel suo percorso da pittore, ma ho sempre saputo che sarebbe passato dietro la macchina da presa. Io invece mi ero allontanato da questo mondo. Poi però abbiamo cominciato a pensare a qualcosa di intimo, contenuto, piccolo. La storia di due fratelli è qualcosa che interessava a entrambi. E anche l'idea di addentrarci in territori sconosciuti". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
#RoFF20 Alla Festa del #cinema di Roma, nella sezione #Alicenellacittà, presentato il film #Anemone che segna il ritorno sul grande schermo di Daniel Day-Lewis. Di @antonio.dolivo #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
#RoFF20 Alla Festa del #cinema di Roma, nella sezione #Alicenellacittà, presentato il film #Anemone che segna il ritorno sul grande schermo di Daniel Day-Lewis. Di @AntonioDOlivo #GR1 - X Vai su X
Anemone, Daniel Day-Lewis e il figlio Ronan: "L'addio alla recitazione? È stato un errore" - figlio ad Alice nella città 2025, dove hanno presentato il film Anemone, in sala dal 6 novembre. Lo riporta movieplayer.it
Daniel Day-Lewis: «È stato un errore dire che lasciavo il cinema. Ora torno grazie a mio figlio» - Alla Festa del Cinema di Roma l'attore tre volte premio Oscar ha presentato Anemone, firmato da suo figlio Ronan ... Segnala gqitalia.it
Alla Festa del Cinema di Roma il ritorno di Daniel Day-Lewis con “Anemone” - Presentato nella sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma, “Anemone” segna il ritorno del premio Oscar dopo otto anni. Come scrive tg24.sky.it