Ci voleva Ronan Day-Lewis per convincere il premio Oscar Daniel Day-Lewis a tornare su un set: padre e figlio hanno presentato a Roma il film Anemone, in sala il 6 novembre. "Tutto è partito dal desiderio di realizzare qualcosa con Ronan. Abbiamo creato insieme fin da quando era piccolo. L'ho seguito nel suo percorso da pittore, ma ho sempre saputo che sarebbe passato dietro la macchina da presa. Io invece mi ero allontanato da questo mondo. Poi però abbiamo cominciato a pensare a qualcosa di intimo, contenuto, piccolo. La storia di due fratelli è qualcosa che interessava a entrambi. E anche l'idea di addentrarci in territori sconosciuti". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anemone, Daniel Day-Lewis e il figlio Ronan: "L'addio alla recitazione? È stato un errore"