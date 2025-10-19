Andrea Sempio la nuova linea dell’avvocato Cataliotti | si cambia strategia Stasi? Non ci interessa
Garlasco (Pavia), 19 ottobre 2025 – Ancora non si sbilancia, ma preannuncia cambiamenti. Sia nell’ approccio mediatico che nella sostanza di due importanti questioni da affrontare: l’ esito dell’incidente probatorio e l’eventuale richiesta di trasferimento degli atti a Brescia. L’avvocato Liborio Cataliotti, nuovo difensore dell’indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco, sempre insieme alla collega Angela Taccia (che ieri ha annunciato la nomina di un genetista di parte, “per arrivare preparati quando saranno rivelati gli atti oggi secretati”), ha assunto l’incarico in netta discontinuità col predecessore Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
