andrea kimi antonelli fuori dalla zona punti nel gp degli usa colpa di un tamponamento

Una domenica sfortunata per Andrea Kimi Antonelli. Il classe 2006 ha concluso al tredicesimo posto, quindi fuori dalla zona punti, il GP delle Americhe, atto numero diciannove del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena presso il COTA di Austin. La prova dell’emiliano nello specifico si è compromessa al sesto giro, a causa di un tamponamento non causato da lui. Ma cosa è successo? Il pilota italiano in forza alla Mercedes, mentre si trovava al settimo posto, ha subito l’arrembaggio della Williams di Carlos Sainz, artefice di un’entrata a dir poco irruenta in curva 15 mentre stava provando a penetrare dall’interno. 🔗 Leggi su Oasport.it

