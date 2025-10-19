Andrea Jeftanovic un amore nei non luoghi della terra
Sembra che Andrea Jeftanovic, scrittrice cilena classe 1970, abbia lavorato a una sorta di edizione riveduta del suo secondo romanzo, Geografía de la lengua, pubblicato originariamente nel 2007, e riproposto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BOZZ sett prossima?// MANCA TITOLO Geografia della lingua di Andrea Jeftanovic https://illibraio.it/news/dautore/geografia-della-lingua-1481654… #dautore #narrativa - X Vai su X