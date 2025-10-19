Andrea Delogu racconta l’addio al fidanzato Luigi Bruno poi confessa cos’è successo dietro le quinte di Ballando con le stelle

Andrea Delogu ha confessato la fine della sua relazione e le emozioni provate dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Un racconto sincero, tra fragilità, forza e rinascita. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Che squallore le frasi contro Andrea Delogu: lei risponde a tono, ma è sconfortante leggere certe cose! Con l’inconfondibile energia e l’immancabile ironia che da sempre la contraddistinguono, Andrea Delogu ha conquistato il pubblico di Ballando con le Stelle. Dietro i sorrisi la conduttrice, però, nascondeva un momento difficile. Lei stessa, infatti, ha rivelato la fine della relazione con Luigi Bruno, svelando anche il dolore vissuto durante le prove del programma e la vulnerabilità che, per la prima volta, ha deciso di mostrare al pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Andrea Delogu racconta l’addio al fidanzato Luigi Bruno, poi confessa cos’è successo dietro le quinte di Ballando con le stelle

