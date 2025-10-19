Andrea Costa altro derby A Ferrara per un’impresa

Torna il derby con Ferrara per l’ Andrea Costa. Oggi pomeriggio alle 18 alla Bondi Arena l’Up sfiderà l’Adamant (arbitri Vita, Scaramellini e Guercio) in una ritrovata sfida contro gli estensi che già in passato ha segnato le più importanti stagioni di serie A2 dei biancorossi. Proprio a Ferrara l’Andrea Costa giocò la sua ultima gara di serie A2 il 15 febbraio 2020 quando i biancorossi guidati da Emanuele Di Paolantonio uscirono sconfitti 89-68 nell’ultima gara prima dello stop ai campionati per covid e alla successiva decisione della società imolese di ripartire dalla serie B. Più di cinque anni dopo (complici pure le difficoltà societarie ferraresi), ecco di nuovo questo derby. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

