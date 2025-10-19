Andrea Camaiora è il nuovo presidente del Consorzio Energia Liguria
Il Consorzio Energia Liguria (CEL) ha un nuovo presidente: Andrea Camaiora. Giornalista professionista e spin doctor, è consulente per studi legali di rilievo nazionale - ricoprendo il ruolo di "esperto" presso Palazzo Chigi - e internazionale. Nel 2018 fonda lo studio di comunicazione The Skill - di cui è Ceo - che si occupa di comunicazione strategica e di crisi, brand storytelling e litigation pr, con base a Roma, Milano e Padova. Insegna "Comunicazione trasparente" presso il master Anticorruzione dell’università degli studi di Roma Due Tor Vergata, di "Ufficio stampa politico e istituzionale" presso l’università degli Studi Niccolò Cusano e "Litigation pr & crisis" nell’ambito del Master "Diritto e Impresa" di 24ORE Business School. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
