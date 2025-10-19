Ancora ottobrata poi cambia tutto | maltempo in arrivo rischio eventi estremi
(Adnkronos) – Oggi, domenica 19 ottobre, sarà l’ultimo assaggio dell’ottobrata, con sole e clima gradevole su gran parte delll’Italia. Da lunedì, l’atmosfera cambierà volto: in arrivo una settimana dal sapore autunnale con maltempo, tra piogge e pure la possibilità di eventi estremi. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la stabilità atmosferica attesa per la giornata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
