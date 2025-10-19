Anche la Florida repubblicana si ribella Torniamo a respirare

Cms.ilmanifesto.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Florida per manifestare contro le politiche di Donald Trump e della sua amministrazione. Dei 2.700 eventi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

anche la florida repubblicana si ribella torniamo a respirare

© Cms.ilmanifesto.it - Anche la Florida repubblicana si ribella. «Torniamo a respirare»

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Florida Repubblicana Ribella Torniamo