Anche la Florida repubblicana si ribella Torniamo a respirare
Nella giornata di ieri migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Florida per manifestare contro le politiche di Donald Trump e della sua amministrazione. Dei 2.700 eventi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
News recenti che potrebbero piacerti
In Florida, una donna di 86 anni è caduta durante una passeggiata serale, restando bloccata a terra e impossibilitata a chiedere aiuto. Suo marito, preoccupato, ha chiamato lo sceriffo dopo oltre un’ora di attesa. La vice sceriffo Devon Miller ha poi incontrato E - facebook.com Vai su Facebook
Stallo al Senato USA: bocciate sia la proposta repubblicana che quella democratica per porre fine allo shutdown - X Vai su X