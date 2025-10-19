Anche a Firenze il ' No Kings Day' contro Donald Trump FOTO

Firenzetoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti cittadini statunitensi e non solo ieri, 18 ottobre, sono scesi in piazza anche a Firenze, in occasione del No Kings Day, contro la deriva autoritaria in corso negli Stati Uniti a guida Donald Trump.Una manifestazione pacifica sotto Palazzo Vecchio, con tantissimi cartelli, come da foto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

