Amy l’educatrice che credeva nei ragazzi difficili | uccisa con un calcio da una studentessa 14enne

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia alla Meadowridge Academy di Swansea, nel Massachusetts: l’educatrice Amy Morrell, 53 anni, è morta dopo essere stata colpita al petto da una studentessa di 14 che tentava di uscire dal dormitorio senza permesso. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole per ragazzi con difficoltà di apprendimento e disturbi comportamentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

amy l8217educatrice credeva ragazziAmy, l’educatrice che credeva nei ragazzi difficili: uccisa con un calcio da una studentessa 14enne - Tragedia alla Meadowridge Academy di Swansea, nel Massachusetts: l’educatrice Amy Morrell, 53 anni, è morta dopo essere stata colpita al petto da una ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Amy L8217educatrice Credeva Ragazzi