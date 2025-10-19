(Adnkronos) – Oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi. Una puntata ricca di ospiti, sfide e musica. Prosegue il percorso per i 18 allievi della scuola canto: Penelope, Plasma, Riccardo e Valentina (Prof Zerbi). Michele e Michelle (Prof Cuccarini). Flavia, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Amici, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 19 ottobre