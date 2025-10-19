Amici di Maria De Filippi quarta puntata con Irama e Chiamamifaro

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irama super ospite e giudice speciale. Protagonisti della puntata del 19 ottobre anche Anbeta e Chiamamifaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

amici di maria de filippi quarta puntata con irama e chiamamifaro

© Gazzetta.it - Amici di Maria De Filippi, quarta puntata con Irama e Chiamamifaro

Contenuti che potrebbero interessarti

amici maria de filippiTalent show Amici di maria de filippi - Ecco le anticipazioni per domenica 19 ottobre 2025 e i nomi degli ospiti. Lo riporta superguidatv.it

amici maria de filippiAmici, gli ospiti e le anticipazioni di oggi domenica 19 ottobre - (Adnkronos) – Oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi. Segnala msn.com

amici maria de filippiAmici di Maria De Filippi: ospiti e anticipazioni della puntata del 19 ottobre su Canale 5 - Maria De Filippi conduce Amici domenica 19 ottobre su Canale 5. Si legge su lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Amici Maria De Filippi