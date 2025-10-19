Amici 25 le pagelle della quarta puntata | la stoccata di Maria a Celentano 9 il teatrino di Pettinelli e Zerbi 4

Il 12 ottobre 2025, nella domenica pomeriggio di Canale 5, va in scena una nuova puntata di Amici 25, la quarta di questa edizione. Come ogni settimana, lo studio si affolla di grandi ospiti arrivati ad elargire preziosi consigli ai giovani talenti in gara. Gli insegnanti, come sempre, non perdono l’occasione di fare polemica, mentre i ragazzi continuano a rincorrere i propri sogni. Anbeta è la giudice perfetta. Voto: 10. A giudicare i ballerini di questa domenica, uno dei volti storici di Amici. Anbeta Toromani, che proprio alla scuola televisiva di Maria De Filippi si è formata come ballerina. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici 25, le pagelle della quarta puntata: la stoccata di Maria a Celentano (9), il teatrino di Pettinelli e Zerbi (4)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Michelle e Frasa sprofondano nelle sabbie mobili, mentre Valentina convince tutti! Le pagelle della terza puntata del Pomeridiano di #Amici25 raccontano di una gara con troppe "meteore". Chi ha brillato e chi, invece, ci ha deluso? https://allmusicitalia.it/ami - X Vai su X

Michelle e Frasa sprofondano nelle sabbie mobili, mentre Valentina convince tutti! Le pagelle della terza puntata del Pomeridiano di Amici 25 raccontano di una gara con troppe "meteore". Chi ha brillato e chi, invece, ci ha deluso? Leggi l’articolo complet Vai su Facebook

Amici 25, le pagelle della quarta puntata: la stoccata di Maria a Celentano (9), il teatrino di Pettinelli e Zerbi (4) - Le pagelle della quarta puntata di Amici 25, in onda nella domenica del 19 ottobre. Segnala dilei.it

Amici 25 (12 ottobre), le pagelle: Alessandra Celentano mamma tigre (7), Oriella Dorella giudice pazzesca (8) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 12 ottobre 2025 dello storico talent show di Maria De Filippi ... Da libero.it

Amici 25, anticipazioni: torna Chiamamifaro, Peparini furiosa e tensione alle stelle tra prof - Oggi domenica 19 settembre 2025 su Canale 5 va in onda il quarto appuntamento del talent show di Maria De Filippi: ospiti, classifiche e spoiler, torna Irama ... Secondo libero.it