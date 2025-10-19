Amata | lo sguardo che non distoglie
In Amata di Elisa Amoruso si sente la presenza di un qualcosa che non viene annunciato mai a voce alta. Il film ha più l’effetto di una carezza che brucia, come quelle parole che non si riescono a dire ma restano lì, nel respiro. È un film che chiede di fermarsi e di guardare, anche controvoglia. Forse è questa la sua prima verità: Amata attraversa una storia, invece di raccontarla. E in questo attraversamento si percepisce la mano di una regista che ha scelto la discrezione come forma di potenza. Elisa Amoruso, con la sua scrittura visiva che tende sempre all’intimità, aveva un obiettivo chiaro: dare voce alle donne, far emergere il rumore sommerso delle loro vite interiori. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondisci con queste news
Uno sguardo dietro le quinte di #AMATA: qui comincia il viaggio nei personaggi e nelle loro storie. Con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. Diretto da Elisa Amoruso e scritto da Ilaria Bernardini. In arrivo al cinema dal 16 ottobre. - X Vai su X
Uno sguardo dietro le quinte di #AMATA: qui comincia il viaggio nei personaggi e nelle loro storie. Con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. Diretto da Elisa Amoruso e scritto da Ilaria Bernardini. In arrivo al cinema dal 16 ottobre. Una produzione Me - facebook.com Vai su Facebook
“Amata”, i chiaroscuri dell’adozione che cerca una narrazione pop - Da un lato la giovane Nunzia, alle prese con una gravidanza indesiderata, che sceglie di lasciare la figlia in una cul ... Scrive vita.it