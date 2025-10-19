Prima "Chissà chi è", ora "The Cage". L'access prime time di Amadeus su Nove è da oltre un anno un fallimento quotidiano che non fa neanche più rumore. Poco più di un anno fa la tv generalista più tradizionale tremava al cospetto del milionario sbarco di Amadeus su Nove. Il ricchissimo corteggiamento di Warner Bros. Discovery nei confronti del reuccio di Rai1 che arrivava da sette anni di straordinari successi sembrava che potesse cambiare la geografia Auditel del telecomando, con quei Soliti Ignoti ribattezzati Chissà chi è a sfidare il duopolio dell'access prime time firmato Affari Tuoi e Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Amadeus, prendi (i soldi) e scappa: un anno di access su Nove nell'indifferenza più o meno generale