Ama | da sabato 18 ottobre e per 5 weekend tornano gli itinerari culturali al Verano

Alfonsi: “Verano patrimonio che va conosciuto, salvaguardato e valorizzato” Manzi (AMA): “Appuntamenti speciali dedicati al Giubileo e alle figure di Roberto Rossellini e Elsa Morante” Da sabato 18 e domenica 19 ottobre e a seguire per i successivi week end fino al 16 novembre tornano le “ passeggiate tra i ricordi” al Cimitero Monumentale del Verano. Si tratta di Itinerari culturali alla scoperta dei personaggi illustri che qui riposano a cui si affiancano percorsi naturalistici, concerti, letture e proiezioni che consentiranno a romani e turisti di scoprire o riscoprire il patrimonio custodito all’interno del cimitero monumentale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

