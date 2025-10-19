Ama | da sabato 18 ottobre e per 5 weekend tornano gli itinerari culturali al Verano
Alfonsi: “Verano patrimonio che va conosciuto, salvaguardato e valorizzato” Manzi (AMA): “Appuntamenti speciali dedicati al Giubileo e alle figure di Roberto Rossellini e Elsa Morante” Da sabato 18 e domenica 19 ottobre e a seguire per i successivi week end fino al 16 novembre tornano le “ passeggiate tra i ricordi” al Cimitero Monumentale del Verano. Si tratta di Itinerari culturali alla scoperta dei personaggi illustri che qui riposano a cui si affiancano percorsi naturalistici, concerti, letture e proiezioni che consentiranno a romani e turisti di scoprire o riscoprire il patrimonio custodito all’interno del cimitero monumentale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sabato 25 ottobre, dalle 8:00 alle 11:00, ti aspettiamo a Le Rughe (Formello), al Centro Civico – viale America 36, per un appuntamento che vale una vita: donazione di sangue. Le scorte di sangue non bastano mai: ogni donazione è fondamentale per ga - facebook.com Vai su Facebook
La raccolta dei rifiuti ingombrati a Roma sabato 18 e domenica 19 ottobre - Ecco i dettagli dei centri attivi nei vari municipi durante il fine settimana ... romatoday.it scrive
Roma, nuova postazione “Ama il tuo quartiere” nel Municipio VI per la raccolta straordinaria - A partire da sabato 18 ottobre, la campagna ambientale “ Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo ” farà tappa per la prima volta nel Municipio VI, con una nuova postazione di raccolta ... Come scrive ecodallecitta.it
“Ama il tuo quartiere” torna a Roma il 18 e 19 ottobre con le Giornate del Riciclo - "Ama il tuo quartiere" torna il 18 e 19 ottobre con le Giornate del Riciclo per la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti ... Si legge su ecodallecitta.it