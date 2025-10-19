Altro podio per Thomas Ceccon nei 50 dorso Mollie O’Callaghan e Regan Smith fanno cadere 2 record del mondo
Calato il sipario nella seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Westmont, in Illinois (USA). Nell’ FMC Natatorium autentici fuochi d’artificio, nella vasca corta statunitense, tali da regalare tantissime emozioni agli appassionati. Il riferimento è a quanto accaduto nelle finali dei 200 stile libero e dei 100 dorso femminili. Nella specialità che molto ha rappresentato in casa Italia grazie a Federica Pellegrini, l’australiana Mollie O’Callaghan è entrata nella storia. L’aussie è diventata la prima donna ad abbattere il muro dell’1:50, stampando sulla piastra il crono pazzesco di 1:49. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
MotoGP | GP Australia, altro podio per Fernández: "Vittoria? Bezzecchi può rimontare" ? @AggioValentino - X Vai su X
Un altro podio mondiale per Silvia Persico! La campionessa di Cene conquista una medaglia al Campionato del Mondo Gravel, sfidando le grandi favorite olandesi fino all’ultima pedalata. Leggi com'è andata la gara https://myvalley.it/2025/10/un-alt - facebook.com Vai su Facebook
Altro podio per Thomas Ceccon nei 50 dorso. Mollie O’Callaghan e Regan Smith fanno cadere 2 record del mondo - Calato il sipario nella seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Westmont, in Illinois (USA). Si legge su oasport.it
Altro squillo di Thomas Ceccon in Coppa del Mondo: 2° posto e record italiano sfiorato nei 200 dorso. Vince l'ungherese Hubert Kos a Westmont - Terzo podio in questo inizio di stagione per il fenomeno azzurro, che timbra il cartellino anche nei 200 dorso. Riporta eurosport.it
Ceccon instancabile, doppio podio in pochi minuti: la Coppa del Mondo di Thomas comincia col record - Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta, Ceccon da record: doppio podio in pochi minuti a Carmel per Thomas, terzo nei 50 farfalla e subito dopo nei 100 dorso. Scrive sport.virgilio.it