Altro podio per Thomas Ceccon nei 50 dorso Mollie O’Callaghan e Regan Smith fanno cadere 2 record del mondo

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calato il sipario nella seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Westmont, in Illinois (USA). Nell’ FMC Natatorium autentici fuochi d’artificio, nella vasca corta statunitense, tali da regalare tantissime emozioni agli appassionati. Il riferimento è a quanto accaduto nelle finali dei 200 stile libero e dei 100 dorso femminili. Nella specialità che molto ha rappresentato in casa Italia grazie a Federica Pellegrini, l’australiana Mollie O’Callaghan è entrata nella storia. L’aussie è diventata la prima donna ad abbattere il muro dell’1:50, stampando sulla piastra il crono pazzesco di 1:49. 🔗 Leggi su Oasport.it

altro podio per thomas ceccon nei 50 dorso mollie o8217callaghan e regan smith fanno cadere 2 record del mondo

© Oasport.it - Altro podio per Thomas Ceccon nei 50 dorso. Mollie O’Callaghan e Regan Smith fanno cadere 2 record del mondo

Argomenti simili trattati di recente

altro podio thomas cecconAltro podio per Thomas Ceccon nei 50 dorso. Mollie O’Callaghan e Regan Smith fanno cadere 2 record del mondo - Calato il sipario nella seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Westmont, in Illinois (USA). Si legge su oasport.it

altro podio thomas cecconAltro squillo di Thomas Ceccon in Coppa del Mondo: 2° posto e record italiano sfiorato nei 200 dorso. Vince l'ungherese Hubert Kos a Westmont - Terzo podio in questo inizio di stagione per il fenomeno azzurro, che timbra il cartellino anche nei 200 dorso. Riporta eurosport.it

altro podio thomas cecconCeccon instancabile, doppio podio in pochi minuti: la Coppa del Mondo di Thomas comincia col record - Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta, Ceccon da record: doppio podio in pochi minuti a Carmel per Thomas, terzo nei 50 farfalla e subito dopo nei 100 dorso. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Altro Podio Thomas Ceccon