Calato il sipario nella seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Westmont, in Illinois (USA). Nell’ FMC Natatorium autentici fuochi d’artificio, nella vasca corta statunitense, tali da regalare tantissime emozioni agli appassionati. Il riferimento è a quanto accaduto nelle finali dei 200 stile libero e dei 100 dorso femminili. Nella specialità che molto ha rappresentato in casa Italia grazie a Federica Pellegrini, l’australiana Mollie O’Callaghan è entrata nella storia. L’aussie è diventata la prima donna ad abbattere il muro dell’1:50, stampando sulla piastra il crono pazzesco di 1:49. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Altro podio per Thomas Ceccon nei 50 dorso. Mollie O’Callaghan e Regan Smith fanno cadere 2 record del mondo