Altamura piange Alessandro Scozzo morto in un incidente sull' A16 | Presenza luminosa

Baritoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altamura piange Alessandro Scozzo, il 62enne morto nella giornata di sabato 18 ottobre sull'autostrada A16, nelle vicinanze di Grottaminarda (Avellino), a causa di un incidente stradale. Nello schianto è rimasta gravemente ferita anche la moglie 53enne.In un messaggio sui social, l'associazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

altamura piange alessandro scozzoAuto di coniugi di Altamura finisce fuori strada in A16: morto l'uomo 62enne, ferita la moglie - La moglie, altamurana, di 53 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Avellino ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Altamura Piange Alessandro Scozzo