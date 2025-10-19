Altamura piange Alessandro Scozzo morto in un incidente sull' A16 | Presenza luminosa
Altamura piange Alessandro Scozzo, il 62enne morto nella giornata di sabato 18 ottobre sull'autostrada A16, nelle vicinanze di Grottaminarda (Avellino), a causa di un incidente stradale. Nello schianto è rimasta gravemente ferita anche la moglie 53enne.In un messaggio sui social, l'associazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
