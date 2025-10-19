Alpini a Reggio Emilia | il video del raduno del Secondo Raggruppamento

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfilata delle penne nere da piazza Marconi fino a corso Cairoli. La parata termina con la cerimonia dell’ammainabandiera in piazza della Vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alpini a reggio emilia il video del raduno del secondo raggruppamento

© Ilrestodelcarlino.it - Alpini a Reggio Emilia: il video del raduno del Secondo Raggruppamento

Approfondisci con queste news

Il lungo weekend degli Alpini è iniziato. VIDEO - REGGIO EMILIA – Le bandiere tricolori vestono a festa la città, pronta ad accogliere gli Alpini del Secondo Raggruppamento, che riunisce Emilia Romagna e Lombardia. Segnala reggionline.com

Gli Alpini alla conquista di Reggio, per la grande sfilata attesi in 20mila. VIDEO - REGGIO EMILIA – Un enorme vessillo tricolore che ha colorato Piazza della Vittoria, l’emozionante momento dell’alzabandiera e della commemorazione dei caduti. Da reggionline.com

alpini reggio emilia videoL’abbraccio agli alpini a Reggio Emilia: "Che belle le adunate. È una gioia contagiosa" - C’è chi ricorda l’evento del 1997: "Tende ovunque, offrivano torte ai passanti". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alpini Reggio Emilia Video