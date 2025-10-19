Almanacco | Lunedì 20 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 20 Ottobre è il 294° giorno del calendario gregoriano, mancano 72 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa Irena del PortogalloProverbio di OttobreOttobre piovoso, campo prosperosoAccadde Oggi1918 - In seno alle trattative di armistizio, il governo tedesco invia un telegramma a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
