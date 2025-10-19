Almanacco | Domenica 19 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 19 ottobre è il 292º giorno del calendario gregoriano (il 293º negli anni bisestili). Mancano 73 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi martiri canadesi.Aforisma di OttobreEra l’ottobre di nuovo . un glorioso ottobre, tutto rosso e oro, con mattine dolci in cui le valli sono piene. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Buona domenica cari lettori 12 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook

Almanacco | Domenica 5 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno https://ift.tt/PTp5MJt https://ift.tt/hgkZBj5 - X Vai su X

Almanacco di Cefalù e Sicilia – domenica 19 ottobre 2025 - Il 19 ottobre è un giorno che nella storia ha visto grandi cambiamenti: nel 1866 il Veneto entrava nel Regno d’Italia, mentre nel 1987 il mondo finanziario tremava per il crollo di Wall Street. Da cefalunews.org

Almanacco del 19 Ottobre, oggi si festeggia Santa Laura - Il 19 Ottobre segna la vittoria di Scipione su Annibale a Zama, nascite illustri e ricorrenze storiche. Riporta infocilento.it

Domenica 19 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Scrive nostrofiglio.it