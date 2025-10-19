Alluvioni e piogge l’allarme degli esperti | Se non si fa questo sarà la fine

Cityrumors.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esperti lanciano l’allarme: cosa sta accadendo con il cambiamento climatico? E quali mezzi ha a disposizione il Governo per cambiare la situazione? Piogge torrenziali, alluvioni, allagamenti e temperature sempre più instabili. In Italia e nel resto del mondo, si vive una situazione sempre più incerta dal punto di vista climatico. A breve il nostro Paese sarà chiamato ad affrontare il naturale cambio climatico, con l’arrivo dell’inverno e l’abbassamento delle temperature. Nel corso degli ultimi anni, il passaggio tra l’autunno e l’inverno ha portato a variazioni sostanziali e problemi di instabilità dal punto di vista climatico. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

alluvioni e piogge l8217allarme degli esperti se non si fa questo sar224 la fine

© Cityrumors.it - Alluvioni e piogge, l’allarme degli esperti: “Se non si fa questo, sarà la fine”

Scopri altri approfondimenti

Un ciclone sta per attraversare l’Italia: rischio alluvioni e venti forti in queste Regioni - Ciclone in arrivo mercoledì 15 ottobre: temporali intensi, venti forti e nubifragi colpiranno il Sud Italia in particolare la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, il Lazio meridionale e la Basilicata. Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvioni Piogge L8217allarme Esperti