Gli esperti lanciano l'allarme: cosa sta accadendo con il cambiamento climatico? E quali mezzi ha a disposizione il Governo per cambiare la situazione? Piogge torrenziali, alluvioni, allagamenti e temperature sempre più instabili. In Italia e nel resto del mondo, si vive una situazione sempre più incerta dal punto di vista climatico. A breve il nostro Paese sarà chiamato ad affrontare il naturale cambio climatico, con l'arrivo dell'inverno e l'abbassamento delle temperature. Nel corso degli ultimi anni, il passaggio tra l'autunno e l'inverno ha portato a variazioni sostanziali e problemi di instabilità dal punto di vista climatico.

Alluvioni e piogge, l'allarme degli esperti: "Se non si fa questo, sarà la fine"