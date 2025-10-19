Alluvione la commissione speciale al Ravone | Pronto nuovo piano di Protezione Civile

Davanti alla chiesa di San Paolo del Ravone, gli assessori e i consiglieri della Commissione speciale sull’alluvione hanno incontrato i residenti per spiegare i provvedimenti già avviati e il ruolo del nuovo organismo comunale, a un anno dalle inondazioni che tra il 19 e il 20 ottobre colpì le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

Cronaca - Piana P.se (Pt): la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul rischio idrogeologico ha fatto un sopralluogo sugli argini dei torrenti e dei fiumi, dove è maggiore il rischio alluvione. - facebook.com Vai su Facebook

Alluvione, la commissione speciale al Ravone: "Pronto nuovo piano per la Protezione Civile" - L’assessora Madrid, titolare delle deleghe a Welfare, Sicurezza urbana e Protezione civile, ha annunciato che entro novembre sarà portato in Giunta il nuovo piano stralcio di Protezione Civile, ... Scrive bolognatoday.it

L'alluvione, cosa rimane un anno dopo il disastro che ha cambiato Bologna - Tra il 19 e il 20 ottobre 2024 anche il capoluogo conobbe la paura dell'acqua e la devastazione del disastro ambientale. Segnala bolognatoday.it

L’alluvione e lo studio. Ara: "Presto le analisi. Così entro fine anno presenteremo le opere" - L’assessore alla Sicurezza idrica: "L’Università sta svolgendo i rilievi. Scrive msn.com