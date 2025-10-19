Bologna, 19 ottobre 2025 – Interventi di manutenzione mancati e procedure non rispettate. Che avrebbero portato, nel tempo, a creare le condizion i perché il Ravone, ingrossato dalle piogge battenti di quei giorni dell’autunno scorso, nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 esondasse, finendo per riversare un inferno di acqua e fango su case e persone. È questo il cardine su cui ruota l’inchiesta che è stata aperta in Procura, tesa a individuare eventuali responsabilità che potrebbero aver contribuito a quel disastro. Un fascicolo affidato al pm Marco Imperato, che al momento risulterebbe ancora senza indagati, con le indagini delegate a carabinieri del Nucleo investigativo e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, inchiesta in procura sull'esondazione del Ravone. "Interventi mancati"