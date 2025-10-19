Alluvione del 2024 lo strazio del superstite | Mio fratello trascinato via pensai di farla finita
Bologna, 19 ottobre 2025 – Un anno fa Andrea Farinelli era in auto, con il fratello 20enne Simone. Pioveva forte fuori. Su Bologna e provincia si stava abbattendo una furia senza precedenti. I due fratelli stavano tornando a casa, ed erano a Botteghino di Zocca, la vallata del torrente Zena in territorio di Pianoro. Alluvione, inchiesta in procura sull’esondazione del Ravone. “Interventi mancati” Quell’area del Bolognese che già in passato era stata travolta da alluvioni ed esondazioni. Erano quasi arrivati quando un destino beffardo, sotto forma di un’ondata di fango e acqua, li ha travolti. Andrea è riuscito a rendersi conto di quanto stava succedendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Nella notte fra il 14 e il 15 ottobre 2000 una tragica alluvione colpì la mia amata Valle d'Aosta, provocando morte e distruzione. Fra le 20 vittime mio zio Ugo, sua moglie Grazia e mio cugino Gill di 18 mesi. Uno strazio e un monito per tutti; in questa giornata, p Vai su Facebook
Alluvione del 2024, lo strazio del superstite: “Mio fratello trascinato via, pensai di farla finita” - Quella notte Andrea Farinelli era in auto con Simone, che venne travolto da una ondata di fango e acqua a Botteghino di Zocca, in provincia di Bologna. Da ilrestodelcarlino.it