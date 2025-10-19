Alluvione a Favara trovato il corpo della donna dispersa
È stato identificato il corpo recuperato nelle acque di contrada Misita, tra le località di Zingarello e Cannatello, ad Agrigento: si tratta di Marianna Bello. La 38enne di Favara, madre di tre figli, era scomparsa il primo ottobre dopo l’alluvione che aveva travolto la città. L’ondata di piena l’aveva trascinata in un canalone, facendola percorrere circa 15 chilometri sotterranei prima di raggiungere il mare, dove questa mattina è stata infine rinvenuta senza vita. A dare l’allarme, all’alba, sono stati alcuni cacciatori che, durante una battuta, hanno notato un corpo galleggiare tra le canne nel punto in cui il fiume Naro si immette nel mare. 🔗 Leggi su Lettera43.it
