Alluvione a Bologna 2024 | oggi una festa di strada per gli angeli del fango

Bologna, 19 ottobre 2025 – Era la notte tra il 19 e il 20 ottobre quando Bologna si trovò all’improvviso sommersa da un’ alluvione che nessuno si aspettava. Per giorni, settimane i ragazzi spuntarono da ogni dove: armati di pale, ramazze e tanti sorrisi aiutarono chi aveva perso tutto nel giro di una sola, terrificante notte. E oggi, 365 giorni dopo, Bologna si mette in moto per una giornata all’insegna della solidarietà e dell’informazione. Il programma. L’appuntamento è in quello che fu uno dei fulcri della distruzione: la zona intorno alla chiesa di San Paolo del Ravone in via Andrea Costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il 19 ottobre 2024: l'alluvione a Bologna - Il 19 ottobre 2024 è una data che tutti i bolognesi ricordano: l'alluvione, non il primo in città negli ultimi due anni (episodi simili, ma meno intensi, anche a settembre dello scorso anno e a maggio ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
