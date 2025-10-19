All' università un corso per decolonizzare Tolkien | Demonizza i neri

“Antipatia nei confronti degli africani”. Questa la colpa de “Il Signore degli Anelli” secondo gli esperti che hanno creato il corso “Decolonising Tolkien et al” all’Università di Nottingham. In altri termini, anche il capolavoro di JRR Tolkien è finito nel mirino della cultura woke. Sì, perché agli studenti viene insegnato che l’opera “demonizza le persone di colore”, poiché gli orchi e gli altri personaggi dalla pelle scura sarebbero vittime di “sciovinismo etnico”. Il corso è diretto dal professor Onyeka Nubia, che sostiene che le razze orientali nel regno immaginario della Terra di Mezzo sono raffigurate come malvagie, mentre i popoli occidentali dalla pelle più chiara sono rappresentati come virtuosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

