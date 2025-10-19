Allerta meteo in Emilia Romagna piogge e venti forti | da quando e dove

Bologna, 19 ottobre 2025 – Ultimo assaggio d’ottobrata con sole e temperature miti. Da domani infatti cambia tutto nel nostro Paese con temperature più rigide e piogge e anche in Emilia Romagna a giudicare almeno dall’allerta gialla prevista per domani lunedì 20 ottobre in buona parte della regione. L’allerta gialla: temporali, piene dei corsi d’acqua e forte vento. L’allerta gialla per temporali e per frane e piene dei corsi minori dell’Agenzia per la sicurezza e la protezione civile dell’Emilia Romagna riguarda infatti le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Allerta gialla per vento invece nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo in Emilia Romagna, piogge e venti forti: da quando e dove

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Allerta Meteo, ancora maltempo al Sud e da domani tornano le grandi piogge autunnali anche al Centro/Nord | MAPPE - X Vai su X

? ALLERTA METEO ARANCIONE ? Rischio atteso: vento, rischio idrogeologico per temporali Evento previsto: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I fenome - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo in Emilia Romagna, piogge e venti forti: da quando e dove - Un inizio settimana che sembra dare l’addio alle ottobrate con sole e temperature relativamente miti ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Meteo in Romagna, lunedì allerta gialla per vento sull’Appennino - Allerta meteo gialla per vento domani per l’Appennino Romagnolo. Lo riporta corriereromagna.it

Allerta gialla per temporali e vento in Emilia Romagna - Allerta gialla per temporali e vento, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulle montagne e le colline dell'Emilia- Si legge su ansa.it