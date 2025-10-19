Allerta meteo e piogge da lunedì | le previsioni del tempo di inizio settimana

Perturbazione atlantica in arrivo, e il tempo stabile e asciutto degli ultimi giorni avvia verso la fine. Da lunedì, infatti, il meteo peggiorerà gradualmente, e nuove piogge torneranno a battere su Bologna e provincia. Il brutto tempo ha spinto la Protezione Civile a diramare una nuova allerta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I familiari hanno annunciato un esposto per capire se l'entità dell'allerta meteo "gialla" fosse adeguata Vai su Facebook

? Allerta Meteo, ancora maltempo al Sud e da domani tornano le grandi piogge autunnali anche al Centro/Nord | MAPPE - X Vai su X

Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: ecco dove. Le previsioni - Un'area di bassa pressione, proveniente dal Mar Mediterraneo occidentale, si sta avvicinando all'Italia, spostandosi gradualmente dal Mar di Sardegna al Tirreno meridionale, e andrà a determinare cond ... Da tg24.sky.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: nuove piogge e temporali in arrivo su 2 regioni - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Riporta ilmeteo.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge, temporali e venti forti, le regioni a rischio - Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge, temporali e venti forti, le regioni a rischio ... Segnala ilmeteo.it