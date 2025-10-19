Allergie in aumento un italiano su tre colpito | a Padova il congresso nazionale
Si è aperto ieri, sabato 18 ottobre, al Padova Congress il Congresso Nazionale Aaiito, promosso dall’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri.L’edizione 2025, che si concluderà il 20 ottobre, è anche un congresso elettivo, segnando il passaggio di consegne tra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
