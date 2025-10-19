All’Epyc la presentazione di Fischiava il vento di Claudio Caprara | una storia sentimentale del comunismo italiano
I luoghi, i miti, i riti che hanno reso la stagione del comunismo italiano irripetibile. È un viaggio nella storia di un partito che ha lasciato un'impronta profonda nella vita del nostro Paese, quello che ci offre Claudio Caprara con il suo libro “Fischiava il Vento” (Bompiani Overlook), che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
All’Epyc di Palermo, martedì 21 ottobre, la presentazione di “Fischiava il Vento” di Claudio Caprara - I luoghi, i miti, i riti che hanno reso la stagione del comunismo italiano irripetibile. Si legge su blogsicilia.it
“Fischiava il vento. Una storia sentimentale del comunismo italiano” di Claudio Caprara a InnovaBergamo - Ripercorrere la storia del comunismo in Italia: è questo il focus della serata che l’Associazione InnovaBergamo organizza il prossimo giovedì 12 giugno, dalle 20. Si legge su bergamonews.it
Claudio Caprara e il suo libro ’Fischiava il vento’ - Una storia sentimentale del comunismo italiano’ edito da Bompiani; ultima opera di Claudio Caprara, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it