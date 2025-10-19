All’Epyc la presentazione di Fischiava il vento di Claudio Caprara | una storia sentimentale del comunismo italiano

I luoghi, i miti, i riti che hanno reso la stagione del comunismo italiano irripetibile. È un viaggio nella storia di un partito che ha lasciato un'impronta profonda nella vita del nostro Paese, quello che ci offre Claudio Caprara con il suo libro “Fischiava il Vento” (Bompiani Overlook), che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it