Allenamento alle regionali con la politica del non puoi ma siediti

A sentire le dichiarazioni dei partiti su Avellino, sembra che la politica locale sia diventata uno sport estremo: richiede allenamento, resistenza e la capacità di accettare dichiarazioni che sfidano la logica. Festa non sarà mai candidato del centrodestra alle comunali, Laura Nargi nemmeno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it