Allegri si nasconde | Non lanciamo nessun messaggio mancano tanti punti al nostro obiettivo… Risposta alle polemiche della Fiorentina? No

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell’ex Juventus. A DAZN dopo Milan Fiorentina, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria dei rossoneri per 2-1. Queste le parole dell’ex bianconero. REPLICA ALLA FIORENTINA PER IL VAR – «No, posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c’è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventusnews24.com - Allegri si nasconde: «Non lanciamo nessun messaggio, mancano tanti punti al nostro obiettivo… Risposta alle polemiche della Fiorentina? No»

