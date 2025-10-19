Allegri si nasconde | Non lanciamo nessun messaggio mancano tanti punti al nostro obiettivo… Risposta alle polemiche della Fiorentina? No

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell’ex Juventus. A DAZN dopo Milan Fiorentina, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria dei rossoneri per 2-1. Queste le parole dell’ex bianconero. REPLICA ALLA FIORENTINA PER IL VAR – «No, posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c’è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

